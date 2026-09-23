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रात अकेले ही खड़ी है

Jaykishan Singh

Jaykishan Singh

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                            थोड़ी गुमशुम है थोड़ी हैरां है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद मिली नहीं है चन्दा से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुन में अपनी हुंकार भरी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात अकेले ही खड़ी है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होश नहीं है चन्दा को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो खेल रहा घटाओं से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी छिप जाता है घंटों तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बतियाता हवाओं से ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भौं चढ़ा ली रात ने अपनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात ये चन्दा तक पहुंची है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब फूल सफेद चन्दा है लाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख उसे दिल वार पड़ी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात अकेले ही खड़ी है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरसाते अधजल बादल हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुर्राते हर पल बादल हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरजते हैं इतराने को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल कितना ये दिखाने को ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक घटा बादल से लड़ी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ लिए अधजल खड़ी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी डर जाती है गरज से यूँ ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी गले रात के आ पड़ी है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रो रही टपकाए आँसू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने बात कहने को अडी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात अकेले ही खड़ी है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा को देखा मस्ती में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो नाच रही थी तेज धूप में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँझ होने से पहले ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे नशा किये वो लेटी है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी ले आती है झोंके पल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी घंटों तक वो रोती है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देर रात तक डूबी गम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होश आने पे आँख लड़ी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात अकेले ही खड़ी है ।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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