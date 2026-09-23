रात अकेले ही खड़ी है

थोड़ी गुमशुम है थोड़ी हैरां है

शायद मिली नहीं है चन्दा से,

धुन में अपनी हुंकार भरी है

रात अकेले ही खड़ी है ।

होश नहीं है चन्दा को

वो खेल रहा घटाओं से,

कभी छिप जाता है घंटों तक

कभी बतियाता हवाओं से ।

भौं चढ़ा ली रात ने अपनी

बात ये चन्दा तक पहुंची है,

अब फूल सफेद चन्दा है लाया

देख उसे दिल वार पड़ी है

रात अकेले ही खड़ी है ।

बरसाते अधजल बादल हैं

गुर्राते हर पल बादल हैं,

गरजते हैं इतराने को

जल कितना ये दिखाने को ।

एक घटा बादल से लड़ी है

हाथ लिए अधजल खड़ी है,

कभी डर जाती है गरज से यूँ ही

कभी गले रात के आ पड़ी है;

रो रही टपकाए आँसू

अपने बात कहने को अडी है

रात अकेले ही खड़ी है ।

हवा को देखा मस्ती में

वो नाच रही थी तेज धूप में,

साँझ होने से पहले ही

जैसे नशा किये वो लेटी है;

कभी ले आती है झोंके पल में

कभी घंटों तक वो रोती है ।

देर रात तक डूबी गम में

होश आने पे आँख लड़ी है,

रात अकेले ही खड़ी है ।

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एक घंटा पहले