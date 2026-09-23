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मोहि रंग कोई भी दे दे कृष्णा

Jaykishan Singh

Jaykishan Singh

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                            तू ईष्टदेव है देव है मेरे मन का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू रखवाला इस माटी तन का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति भाव में तेरे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्मों जन्म समा जाऊँ ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहकर तेरे चरणों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस भक्ति में तेरी रह जाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह का दल दल तरके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहे नहीं दिल में कोई तृष्णा;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहि रंग कोई भी दे दे कृष्णा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहि ढंग कोई भी दे दे कृष्णा ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहकर तेरे चरणों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस भक्ति में तेरी रह जाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह का दल दल तरके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहे नहीं दिल में कोई तृष्णा;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहि रंग कोई भी दे दे कृष्णा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहि ढंग कोई भी दे दे कृष्णा ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं धन दौलत से बंधा हुआ था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम मोह में रजा हुआ था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई त्याग नहीं था मेरे अन्दर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनने चला था मोह समंदर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब प्यास रही ना भूख रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भक्ति भाव की बात रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ऐसा है मेरा अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण देव पे वार दूँ सब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जीवन मुक्त में हो जाऊँ ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहकर तेरे चरणों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस भक्ति में तेरी रह जाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह का दल दल तरके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहे नहीं दिल में कोई तृष्णा;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहि रंग कोई भी दे दे कृष्णा ।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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