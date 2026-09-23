मोहि रंग कोई भी दे दे कृष्णा

तू ईष्टदेव है देव है मेरे मन का

तू रखवाला इस माटी तन का,

भक्ति भाव में तेरे में

जन्मों जन्म समा जाऊँ ।

रहकर तेरे चरणों में

बस भक्ति में तेरी रह जाऊँ,

मोह का दल दल तरके

रहे नहीं दिल में कोई तृष्णा;

मोहि रंग कोई भी दे दे कृष्णा

मोहि ढंग कोई भी दे दे कृष्णा ।

रहकर तेरे चरणों में

बस भक्ति में तेरी रह जाऊँ,

मोह का दल दल तरके

रहे नहीं दिल में कोई तृष्णा;

मोहि रंग कोई भी दे दे कृष्णा

मोहि ढंग कोई भी दे दे कृष्णा ।

मैं धन दौलत से बंधा हुआ था

काम मोह में रजा हुआ था,

कोई त्याग नहीं था मेरे अन्दर

बनने चला था मोह समंदर ।

अब प्यास रही ना भूख रही

जो भक्ति भाव की बात रही,

मन ऐसा है मेरा अब

कृष्ण देव पे वार दूँ सब

और जीवन मुक्त में हो जाऊँ ।

रहकर तेरे चरणों में

बस भक्ति में तेरी रह जाऊँ,

मोह का दल दल तरके

रहे नहीं दिल में कोई तृष्णा;

मोहि रंग कोई भी दे दे कृष्णा ।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले