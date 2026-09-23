देव समय के ओ मेरे

देव समय के ओ मेरे

जरा चाँद सूर्य को ये कह दो,

कभी आ जायें बेवक्त ये मिलने

ये मेहमान धरा के हैं कह दो ।

वर्षों से है बारिश रूठी

दी उसने है आशा झूठी,

फिर इतराते ये बादल क्यूँ हैं

इनसे जाकर तुम ये कह दो ।

कभी आ जायें बेवक्त ये मिलने

ये मेहमान धरा के हैं कह दो

देव समय के ओ मेरे

जरा चाँद सूर्य को ये कह दो ।

हवा ठहकती है खुद में

क्यूँ गरम हो रही मैं दिन हर दिन,

हवा महकती है ऋतु में

जब फूल पौधों पे आ जायें ।

हवा को थमने को कह दो

जब बादल नीर संग आ जायें,

हवा ठहरने को कह दो

जब सब खुश्बू उसमें घुल जायें।

देव समय के ओ मेरे

जरा चाँद सूर्य को ये कह दो,

कभी आ जायें बेवक्त ये मिलने

ये मेहमान धरा के हैं कह दो ।

देव समय के ओ मेरे

जरा चाँद सूर्य को ये कह दो ।

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एक घंटा पहले