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भू तल में भूकम्प उठा

Jaykishan Singh

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                            भू तल में भूकम्प उठा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा नीर सब बोल उठा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गगन समेटे अपना कम्बल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक पैर नचा वो सघन जंगल ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाग खड़े कुछ जन बेचारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब पेड़ हरे किच्चारी मारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीव जन्तु सब काँप उठे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संग वसुधा के नाच उठे ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बयार सोयी है चादर ताने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विटप हिलोरें मारे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खग घोंसले हैं हिलते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खग अण्डों को सँवारे हैं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई मदद को चीख उठा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई जीवन नए उजाड़े हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसमाँ तमाशा देख रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके झूठे तेवर न्यारे हैं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इमारत काँपतीं थर थर हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब डरे छिपे बंजारे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ क्षण में शमा बदल गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं दिखे नहीं हत्यारे हैं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बोल सका वो बोल उठा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम प्रकृति अधीन तुम्हारे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेतावनी से ना समझ सके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोगी हम बेचारे हैं ।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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