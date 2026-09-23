भू तल में भूकम्प उठा

भू तल में भूकम्प उठा

हवा नीर सब बोल उठा,

गगन समेटे अपना कम्बल

इक पैर नचा वो सघन जंगल ।

भाग खड़े कुछ जन बेचारे

जब पेड़ हरे किच्चारी मारे,

जीव जन्तु सब काँप उठे

संग वसुधा के नाच उठे ।

बयार सोयी है चादर ताने

विटप हिलोरें मारे हैं,

खग घोंसले हैं हिलते

खग अण्डों को सँवारे हैं ।

कोई मदद को चीख उठा

कई जीवन नए उजाड़े हैं,

आसमाँ तमाशा देख रहा

उसके झूठे तेवर न्यारे हैं ।

इमारत काँपतीं थर थर हैं

सब डरे छिपे बंजारे हैं,

कुछ क्षण में शमा बदल गया

कहीं दिखे नहीं हत्यारे हैं ।

जो बोल सका वो बोल उठा

हम प्रकृति अधीन तुम्हारे हैं,

चेतावनी से ना समझ सके

भोगी हम बेचारे हैं ।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले