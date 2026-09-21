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एक तीस वर्षीय युवती

Jaychand Prajapati

Jaychand Prajapati

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मैंने उसको देखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक गंभीर चेहरे के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उदासी भरपूर थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीस वर्षीय एक युवती को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यौवन से परिपूर्ण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहराते बाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौर वर्ण से सुसज्जित थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों में मेंहदी लगी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंखों में अंजन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होंठो पर हल्की लालिमा थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कसा बदन था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बांहों में ताजगी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैरों में महावर लगा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गहनें भी धारण किया था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महंगी साड़ी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया की सबसे खूबसूरत
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई एक बार भी देखता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके रुप सौंदर्य पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संपूर्ण तन-मन न्यौछावर कर देगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आखिर उसके गुमसुम होने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई कारण हो सकता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अकेले बैठी है बेंच पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक खूबसूरत गार्डेन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने शरीर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुगंधित इत्र भी लगा रखी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा लग रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई उस पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूर्णतया आसक्त है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस प्रकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुप सौंदर्य में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई कमी नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी नायिका उदास है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी उदासी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जानना चाहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका जबाब था-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा प्रथम प्रेम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धोखे से भरा रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मेरे पवित्र मन रूपी मंदिर को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्वच्छ कर दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई भी मेरे भरोसे को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब जिंदा नहीं रख पायेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं टूट गयी हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह संसार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धोखों से भरा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-जयचन्द प्रजापति 'जय'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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51 मिनट पहले

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