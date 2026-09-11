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डाक्टर साहब रहम कीजिये

Jaychand Prajapati

Jaychand Prajapati

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                            मैंने डाक्टर साहब से पूछा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजबूर आदमी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अस्पताल आता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके हालातों को देखकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना लम्बा-चौड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिल बना दिया जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रहम कीजिये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे मुफ्त में दुआ लीजिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डाक्टर की आत्मा बोल पड़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी ना लूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्पताल कैसे चलेगा ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी भी आत्मा फट गयी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डाक्टर साहब !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके पास कई बंगले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढेर सारी लक्जरी गाड़ियां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सैकड़ों जगह जमीनें
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये सब आसमान से टपके हैं क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनकी भोली सूरत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार निहार लिया कीजिये
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा रहम खाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिसाब वाजिब बनाया कीजिये
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सच्चे जीवन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चा बनाइये
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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