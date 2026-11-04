बातों को दिल से न लेना, कहती थी हमारी माँ॥

कविता: कहती थी हमारी माँ



जहाँ संग-संग ही हो रहना

तुम उन रिश्तों को सदा निभाना

निरर्थक हो वाद- विवाद की बाजी

न करना तुम, कहती थी हमारी माँ ॥



समय की करवट बदल भी जाए

रिश्तों के बंधन को कोई तोड़ न पाए

हर हाल में प्यार जताने की हो तेरी बाजी

बातों को दिल से न लेना, कहती थी हमारी माँ॥



सर्वत्र भाईचारे को तुम तवज्जो देना

जगत में एकता से बहुमत को बढ़ाना

जहाँ - जहाँ हारी तुमने जो भी हो बाजी

लड़खड़ाना मत, कहती थी हमारी माँ ॥

- जयालक्ष्मी अजितन



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एक घंटा पहले