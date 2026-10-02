युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर

बापू न होते

हम आज़ाद न होते -

भारत देश में

आज़ादी से जीने को ॥



अहिंसा उनके शस्त्र

सिखाते ऐसे हैं जो शास्त्र -

अपनी इस पीढ़ी में

सत्य - अहिंसा के बीज बो दो ॥



बीमार काया को

स्वच्छता के मंत्र सुनाओ -

साफ़ - सुथरा घर ही नहीं

हर गली - गली महकती हो ॥



विदेशी माल छोड़कर

स्वदेशी माल अपनाएँ हम

युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर

उनकी कमाई बढाएँ हम ॥



बापू के हर सपने को

चलो, हम पूरा करें -

भारत को विश्व गुरु बनाने में

हम भी ऐसे उत्तम कार्य करें ॥



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एक घंटा पहले