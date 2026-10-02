बापू न होते
हम आज़ाद न होते -
भारत देश में
आज़ादी से जीने को ॥
अहिंसा उनके शस्त्र
सिखाते ऐसे हैं जो शास्त्र -
अपनी इस पीढ़ी में
सत्य - अहिंसा के बीज बो दो ॥
बीमार काया को
स्वच्छता के मंत्र सुनाओ -
साफ़ - सुथरा घर ही नहीं
हर गली - गली महकती हो ॥
विदेशी माल छोड़कर
स्वदेशी माल अपनाएँ हम
युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर
उनकी कमाई बढाएँ हम ॥
बापू के हर सपने को
चलो, हम पूरा करें -
भारत को विश्व गुरु बनाने में
हम भी ऐसे उत्तम कार्य करें ॥
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एक घंटा पहले
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