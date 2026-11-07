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उपहार अनेक त्योहारी के, घर - घर फैली सुगंध पर्व की

Jayalakshmi Ajith

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                            कविता : दीपोत्सव
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपोत्सव में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानस में फूटी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फुलझड़ियाँ खुशियों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब झूमे जब फैला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप के प्रकाश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चहुँ दिशाओं में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों में लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फुलझड़ियाँ बच्चे दौड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पापा, दादा, चाचा संग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विविध पटाखे फोड़ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देने लगीं माँ, दादी, बुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उपहार अनेक त्योहारी के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर - घर फैली सुगंध पर्व की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंधे प्रेम के संबंध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश के कोने - कोने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगमगाई धरती संपूर्ण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपोत्सव के पर्व में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहारें छाई धरती पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार और सौहार्द की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आती रहें ये शुभ घड़ियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निरंतर जीवन में त्योहार की l
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जयालक्ष्मी अजितन
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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