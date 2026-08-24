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तुम केवल परछाई नहीं स्वयं में एक उजाला हो

Janhvi Singh

Janhvi Singh

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                            तुम केवल परछाई नहीं स्वयं में एक उजाला हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस अंधी आधुनिकता के कोलाहल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने संस्कारों की ज्योति को मंद मत होने देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि तुम्हारे अस्तित्व से ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभ्यता की आत्मा जीवित रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम चाहो तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूने आँगन को तीर्थ बना दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिखरे हुए परिवार को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से प्रेम का ग्रंथ बना दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे हाथों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल चूल्हे की अग्नि नहीं जलती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं से संस्कारों का सूर्य उदित होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुर्गा हो —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो अन्याय के विरुद्ध प्रलय बनो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम काली हो —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो अधर्म के अंधकार को भस्म करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम अन्नपूर्णा हो —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो करुणा से संसार का हृदय भर दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम लक्ष्मी हो —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो अपने तेज से हर घर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समृद्धि का दीप जलाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावित्री हो —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो नियति को भी चुनौती दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रानी लक्ष्मीबाई हो —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो अन्याय के सामने झुको मत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीरा हो —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो अपने सत्य के लिए जियो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्मरण रखना…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब-जब स्त्री ने स्वयं को पहचाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब-तब इतिहास ने नया युग देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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