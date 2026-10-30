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तुम तो मेरे साथ ही हो

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

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                            "तुम तो मेरे साथ ही हो"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि तुम्हें भुला दूँ तो कृतघ्नता होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें भूल जाना तो निर्ममता होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हीं से तो मेरा जीवन खिला था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हीं से तो मेरा वसंत खिला था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने कितने दिन भूखी रही साथ मेरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन गहने मनाए त्यौहार साथ मेरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औकात न थी जो तुम पर खर्च करूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी न शिकन तुम माथे पर धरूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने मेरी बहनों को मान दिया पूरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही मान का ध्यान न दिया पूरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरबत में माँ-बापू की लाज रखी तुमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे घर की हर एक साँस रखी तुमने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम जैसा साथी पाया तो फिक्र कैसी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर जीवन में कोई और जिक्र कैसी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम थीं तो रातों में चैन रहा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम थीं तो दिन में सुकून रहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने ही तो मेरी मुस्कान रची थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी थकान में भी आँच बची थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम सखी महान, हमसफर मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे ही कंधे से नैया चली मेरी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मेरी धनवान सखी थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हर पहचान सखी थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सजल नयनों से आह भरी न कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रिश्ते में तुम मुस्कान भरी सभी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मेरी पलकों की दिव्य परी थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जीवन की कसौटी खरी थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम पग-पग मेरे साथ चली थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मोड़ पर हाथ में हाथ चली थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इकतीस जनवरी सत्रह को परलोक गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह तज गईं, पर सत्कर्म यहीं छोड़ गईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भुला न पाया, न भुला पाऊँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन याद तुम्हें मैं जी न पाऊँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी लगता है तुम साथ ही हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे हर निर्णय में, हर बात ही हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपके से जैसे मार्ग दिखाती हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरता हूँ तो आकर थाम जाती हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम गई नहीं, यहीं कहीं हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी साँसों में, मेरी लय में ही हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जन्म में तुम्हीं से मिलना चाहूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें ही फिर से अपना बनाना चाहूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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