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ठीक होना ही तकलीफ है

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

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                            "ठीक होना ही तकलीफ है"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे जाने पर दिल हिलोरें मार रोया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगा था कमी तुम्हारी, मुझे स्वाहा कर देगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय बीता तो दिल, धीरे-धीरे संभला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शरीर ने भी फिर से, साँसें भर ली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढाई बरस में सब, सामान्य हो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचा था खिड़की पर, बैठा रहूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी काम में मन, कभी न लगेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह-शाम का अंतर, मिट सा रहेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर ऐसा कुछ भी, हुआ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह आई समय पर, शाम ढली वहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात गुजरी और फिर, सुबह हो गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया चलती रही, रुकी न कहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मेरे भीतर कुछ, ठहर गया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जबकि बाहर सब, चल रहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूख लौट आई, नींद भी लौटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थकी आँखें रात में, फिर से सोई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसी भी लौटी, बातें भी लौटीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महफिलों में फिर से, रातें भी लौटीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो न सखी, तुम्हारे बिना जी रहा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटा हूँ पर, किसी को दिख नहीं रहा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोया भी हूँ, पर उतना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना सोचा था, कभी कहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ठीक हूँ, सचमुच ठीक हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर यही ठीक होना, सबसे कठिन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन पूछता है, साँस कैसे चल रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे बिना भी, शाम ढल रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो क्या था जो, तुम्हारे बिन डरता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें भीतर तक, इतना भरता था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद तुम्हारे साथ, मैं भी खो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पुरुष जो गीतों में, तुम्हें ढूंढ़ता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी बातों में भविष्य देखता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम पर जो, विश्वास रखता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी शामें, इंतज़ार में बीतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी बातें, अनकही ही बीतीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीना भारी हुआ, रोना चाहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों ने भी, साथ न निभाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसू नहीं आए, खालीपन बढ़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजीब सा सूनापन, भीतर चढ़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दुख में बारिश, हुई नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी उदासी में धूप, रुकी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया एक पल को भी, ठहरी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे अकेलेपन पर, ठहरी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब चलता रहा, मैं भी चला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे साथ वो पुरुष, कहीं चला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुम्हारे होने से, दुनिया अपना कहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे बिना अब, खुद को तनहा कहता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये चलता रहेगा, निर्वाण तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा इसमें, कोई नियंत्रण नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये सब उसी की, मर्जी से चल रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी की मर्जी से, चलता रहेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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