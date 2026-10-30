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मुझे अपना बना, अपने में मिला दे,

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

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                            "तेरी गोद का सुख"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परमात्मा, सुना है बहुत गहरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी गोद का सुख काल से परा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उपमा से परे, शब्दों से परे है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर तर्क, हर सीमा से परे है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सुख नहीं जो पल में ढल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अमृत-वर्षा है जो मन को भिगो जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें भीग कर चेतना निर्मल होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म-जन्म के तापों को भूल सोती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे अनन्त करुणा के सिन्धु महान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुन ले तू मेरे मन का आह्वान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें भी उस वर्षा में भीगने दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आनन्द-धारा में जीने दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विषय-सुखों से अब तो उपराम कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्म-रति में हमें प्रतिष्ठित कर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षुद्र में नहीं, पूर्ण में रमा दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खण्ड में नहीं, अखण्ड में जगा दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये दुनिया तो मृग-तृष्णा सारी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर प्यास यहाँ तो बेचारी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल समझा जिसे, वो रेत निकली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर इच्छा यहाँ अधूरी निकली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब और न भटका, अब तो थाम ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरता हूँ प्रभु, गोद में थाम ले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा वात्सल्य ही एकमात्र शरण है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी गोद ही एकमात्र विश्राम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही सत्य है, तू ही नित्य है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही शाश्वत, तू ही परमधाम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे सिवा कुछ और नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही तू है, तू ही तू है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे अपना बना, अपने में मिला दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बूँद हूँ, सागर में मिला दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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28 मिनट पहले

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