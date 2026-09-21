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संतोष का अमृत दे दो

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

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                            "संतोष का अमृत दे दो"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे ईश्वर, माया के आकर्षण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खूब भोगे मैंने, सुख के आभूषण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगे थे मोती, निकली रेत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किरकिराते हैं अब, सुख की भेत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख क्या है, भ्रम टूट गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपना जो देखा, सब छूट गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे सुखप्रद, अब तो आ जाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर खुद को समा जाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांति उतार दो, भीतर मेरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख उतार दो, हो अंधेरे घेरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चैन उतार दो, मन के तल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संतोष का अमृत, भर दो पल में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना कष्ट रहे, ना क्लेश रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना लोभ रहे, ना क्षोभ रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना ईर्ष्या रहे, ना द्वेष रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना माया रहे, ना मोह रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना भोग रहे, ना रोग रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना तेरा रहे, ना मेरा रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तेरी स्मृति, शेष रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी अनुभूति, अशेष रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा आँचल, मुझ पर हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी गोद में, मेरा सर हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी लोरी का, अनहद बाजे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'यो वै भूमा', वही सुख साजे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ भूमा है, वहीं सुख है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाकी सब तो, केवल दुख है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे ईश्वर, मुझको, अपना कर लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूमा के सुख में, अब तो भर लो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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