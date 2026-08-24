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रोटी और रिश्ते

Jagdish Prasad

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                            "रोटी और रिश्ते"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खून से ही नहीं, परिवार बनता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिम्मेदारी से, सहयोग से सँवरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ खड़े रहने से, ये मजबूत होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी प्रेम-धागे से, ये रिश्ता बंधता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावनाओं से ही तो, घर नहीं चलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैसों के बिना, चूल्हा नहीं जलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों की पढ़ाई, माँ-बाप की दवाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचानक मुसीबत, सब पैसे से टलती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैसा कीमत नहीं, रिश्तों की तय करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वक्त पर इसकी, अहमियत बता देता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवार के लिए कमाना, स्वार्थ नहीं कहलाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तो कर्तव्य है, जो हर पुरुष निभाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैसे से आती है, घर में रोटी प्यारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर पैसे से न आती, रिश्तों में गर्माहट सारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम, सम्मान, विश्वास, बाजार में नहीं मिलते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तो सेवा-त्याग से, आँगन में खिलते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
असली समृद्धि वहीं, जहाँ दोनों का मेल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोटी भी है गरम, और रिश्तों में भी तालमेल है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जेब में हो दौलत, दिल में हो अपनापन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी तो बनता है, सच्चा सुखी जीवन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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