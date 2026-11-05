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जहाँ अंधेरा है वहीं जलना सीखो, कर्म से ही अपनी मंजिल देखो।

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

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                            "कर्म ही मंजिल है"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म तो केवल रास्ता दिखाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म ही मंजिल तक ले जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ता देख कर जो बैठ गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मंजिल तक कभी पहुँच न पाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डरना है तो वक्त से डरो मेरे यार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त का फैसला सबसे बड़ा दरबार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब वक्त फैसला सुनाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गवाहों को भी नहीं बुलाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि कहती है सपना क्यों अधूरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिम्मत वालों का इरादा कभी न पूरा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरे, इरादा अधूरा उनका नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनका हौसला कभी नहीं खोता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म जिसके अच्छे होते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन में उजाले होते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके जीवन में अंधेरा नहीं आता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीया उसका कभी बुझ नहीं पाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख और परिश्रम दोनों जरूरी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो जीवन की मजबूरी हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख बिना हृदय निर्मल नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बिना परिश्रम विकास नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान की फितरत बड़ी अजीब है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना मिले तो सब्र नहीं, मिले तो कद्र नहीं करीब है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम उन्हीं से रखो जो भाव समझते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के जज्बात जो सच में परखते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलो वहाँ जहाँ जरूरत है तुम्हारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उजालों में चिरागों की नहीं बारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ अंधेरा है वहीं जलना सीखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म से ही अपनी मंजिल देखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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