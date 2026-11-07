जो चले गए वो लौट कर नहीं आते

"जो अपने खो दिए"



मुश्किल घड़ी में अथवा जब त्योहार आते हैं,

जो अपने खो दिए, वो बहुत याद आते हैं।



जब धूप तेज है, साया नहीं है,

जब भीड़ है, पर अपना कोई नहीं है,

तब वो चेहरे याद आते हैं,

जो बिना कहे सब समझ जाते हैं।



कभी माँ की गोद याद आती है,

कभी पिता की डाँट में छुपी दुआ याद आती है।

कभी वो दोस्त जो हँसी में साथ था,

आज गम में सबसे पहले याद आता है।



सोचा था वक्त के साथ भूल जाएंगे,

जख्म भर जाएंगे, संभल जाएंगे।

पर मुश्किल आई तो पता चला,

भूले नहीं थे, बस खुद को बहलाया था।



जो चले गए वो लौट कर नहीं आते,

बस यादों में ही मिलने आते हैं।

और कह जाते हैं धीरे से,

हम यहीं हैं, कहीं गए नहीं हैं।

- जगदीश प्रसाद शर्मा

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22 मिनट पहले