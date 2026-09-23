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हम दोनों से ही पूरा है ये जहान

Jagdish Prasad

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                            "हम दोनों से ही पूरा है ये जहान"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समानता का अर्थ, एक जैसा होना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरक बनना है, खुद को खोना नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचो अगर एक से ही, काम चल जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो ईश्वर दो रूप, क्यों बनाता?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग अलग दिए, रूप अलग दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुण अलग दिए, स्वरूप अलग दिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भेद नहीं इसमें, ये तो विधान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों से ही पूरा, ये जहान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बराबरी का अर्थ, ये नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी नर जैसी, नर नारी होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बराबरी हो हक में, मान में हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अवसर में हो, सम्मान में हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति में थोड़ा, अंतर तो रहेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी तो जीवन, सुंदर लगेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक में है शक्ति, जो राह दिखाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक में है ममता, जो राह सजाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक में है साहस, आगे बढ़ने का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक में है धीरज, सबको गढ़ने का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर देखो तो दोनों, दोनों में बसते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी नर में ममता, कभी नारी में साहस हँसते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक है किनारा, एक है धारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों मिलें तो, बनती है नदिया प्यारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप और छाँव, दोनों जरूरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक के बिना, दुनिया है अधूरी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समर्पण कभी भी, गुलामी नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तो प्रेम की, सबसे बड़ी निशानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी समर्पित, सागर को होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या छोटी होती? नहीं, बड़ी होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी ही तो, सागर को सागर बनाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूंद ही तो, बादल को गागर बनाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए सुनो, लड़ना नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बराबरी के नाम पर, बिखरना नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम भी किनारा, मैं भी किनारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम दोनों मिलकर, बनें एक धारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम एक-दूजे के, पूरक बन जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो जीवन का, हर अर्थ सज जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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