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गाँठों को समझो

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

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                            "गाँठों को समझो"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समस्या का हल, पहले समझो सार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना समझे उलझे, गाँठें बार-बार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रस्सी की गाँठें, ध्यान से खुलतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे ही जीवन की, उलझन सुलझतीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रोध, अहंकार, दुख का जो जाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुले आत्मचिंतन से, टूटे हर हाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव का मूल तो, सदा शुभ होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकार तो बादल है, जो आता-जाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया में सबसे, आसान है यही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास को खोना, पल में सही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कठिन है पाना, विश्वास प्यारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे कठिन है, उसे निभाना सारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीठ पीछे जो, बात चले तुम्हारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घबराना मत, है ये बात न्यारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात उन्हीं की, दुनिया करती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनमें कुछ तो, बात होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैर छूकर लेना, आशीष आसान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म छूए दिल तो, वही महान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दिल से निकले, आशीष सच्चा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही है बंधन, वही है अच्छा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहकर सोचना, बदल देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचकर कहना, व्यक्तित्व गढ़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलती को कोई, समय शुभ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुधार को कोई, समय अशुभ नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हराना हो तो, तलवार उठा लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीतना सबको तो, किरदार बना लो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मित्र और संस्कार, वहाँ ले जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ पैसा भी, कभी न पहुँच पाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ता और भरोसा, दोनों हैं यार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ता छूटे भी, भरोसा न हार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरोसा जहाँ है, रिश्ते बन जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन बोए ही, फूल खिल जाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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