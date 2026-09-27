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बिछोह भी एक साधना है

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

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                            माता-पिता का जाना, सबसे बड़ा गम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मन समझा लेता, ये नियति का क्रम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी जो बच्चा जाए, दिल चीर जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मों का लेखा कह, मन सह जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख कह-सुन कर, मन हल्का हो जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और टूटा जीवन, फिर पटरी पर आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जब साथी बिछड़े, पीड़ा कुछ और है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों से परे, अकेलेपन का शोर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ में भी तन्हा, अपनों में अधूरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो रह गया पीछे, वो भीतर से सिमटा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस घड़ी में बस, एक ही सहारा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर के सिवा, न कोई किनारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिछोह को जो समझे, ईश्वर की साधना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी तो दुःख भी, लगता आराधना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा ये मानना, आत्माएं चुन कर आती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म से पहले ही, अनुबंध बना जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसको पहले जाना, किसको सहना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेन-देन पुराना, कैसे चुकाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये पीड़ा भी शायद, विकास के लिए है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आत्मा का बलिदान, दूसरे के लिए है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाना तो सबको है, ये अटल विधान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कितना प्रेम दिया, यही सच्चा मान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि प्रेम ही तो, ईश्वर का रूप है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी प्रेम से ही, आत्मा का स्वरूप है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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