बस देखते जाना

"बस देखते जाना"



सुख-दुख आते-जाते, जैसे आँधी-तूफान,

तू बस देखता रह, तू है साक्षी महान।

लाभ-हानि, मान-अपमान, प्रकृति के खेल हैं,

तू इनसे परे है, ये तो मन के मेल हैं।।



तू कर्ता नहीं है, बस दृष्टा बन जा,

हर विचार को आते-जाते, देखता बन जा।

जैसे आकाश देखे, बादलों की दौड़ को,

वैसे आत्मा देखे, मन की होड़ को।।



जब तक कर्ता बना है, बंधन में पड़ा है,

मैं कर रहा हूँ - इस भ्रम में जकड़ा है।

कर्ता-भाव छोड़ा, तो मुक्ति द्वार खुला,

साक्षी हुआ तो सारा, संसार-भार धुला।।



न अपेक्षा किसी से, न शिकायत कोई,

साक्षी की दृष्टि में, द्वेष-राग नहीं कोई।

अष्टावक्र का ज्ञान, यही सार सिखाता,

जो देखता ही रहता, वही मुक्त हो जाता।।

- जगदीश प्रसाद शर्मा

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