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बस देखते जाना

Jagdish Prasad

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                            "बस देखते जाना"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख-दुख आते-जाते, जैसे आँधी-तूफान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू बस देखता रह, तू है साक्षी महान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाभ-हानि, मान-अपमान, प्रकृति के खेल हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू इनसे परे है, ये तो मन के मेल हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू कर्ता नहीं है, बस दृष्टा बन जा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर विचार को आते-जाते, देखता बन जा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे आकाश देखे, बादलों की दौड़ को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे आत्मा देखे, मन की होड़ को।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक कर्ता बना है, बंधन में पड़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कर रहा हूँ - इस भ्रम में जकड़ा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ता-भाव छोड़ा, तो मुक्ति द्वार खुला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साक्षी हुआ तो सारा, संसार-भार धुला।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न अपेक्षा किसी से, न शिकायत कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साक्षी की दृष्टि में, द्वेष-राग नहीं कोई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अष्टावक्र का ज्ञान, यही सार सिखाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो देखता ही रहता, वही मुक्त हो जाता।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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