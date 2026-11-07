इसलिए हे मन, अभी से संभल जा,

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Jagdish Prasad

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                            "अगले पल का किसे पता"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन है परिवर्तनशील, अगले पल का पता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसका साथ मिलेगा, किसका छूटेगा, पता नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ पति-पत्नी भी उम्र भर साथ निभा नहीं पाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर बाकी रिश्तों की तो बात ही क्या है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले माँ-बाप बच्चों पर जीवन होम कर देते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशी-खुशी खुद को उनमें खो कर देते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब माँ-बाप खुद को संवारने में लगे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे भी माँ-बाप को झेलने से थके हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कार देने में माता-पिता फेल हो रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे पैसों के पीछे भाग कर दिल से दूर हो रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पता नहीं किस दिन वृद्धाश्रम की चौखट आएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही संतान पराई नजर आएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी प्रकृति का कहर - भूकंप, बाढ़, सुनामी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंधी, आग, सूखे की कहानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मानव का कहर - लूट, भूख, व्यभिचार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बलात्कार, हत्या, आतंक, अत्याचार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई नहीं जानता अगले पल क्या होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसका दीया बुझेगा, किसका जलेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पति-पत्नी भी मौका पाते ही राह बदल रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों को अपने ही हाथों से छल रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रिश्ते में तनाव, निरसता बढ़ रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम की बूंद-बूंद को आँखें तरस रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले सास का हुक्म घर में चलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब बहू सास को सुखी देख जलता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसी विडंबना पुत्र पिता को छोड़ रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा तो दूर, पास रखने से भी मोड़ रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पता नहीं कब हवा का झोंका आएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस-किस को अपने साथ उड़ा ले जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए हे मन, अभी से संभल जा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम, क्षमा, करुणा का दीया जला जा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगले पल का किसी को पता नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस पल में ही तो जीवन बसा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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