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अभी, यहीं मुक्त है तू

Jagdish Prasad

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                            "अभी, यहीं मुक्त है तू"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं जप-तप चाहिए, न कठिन विधान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुक्ति दूर नहीं, यह तो तेरा ज्ञान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले ही श्लोक में, ऋषि ने पुकारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू बद्ध नहीं है, तू है मुक्त सारा।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मकांड के फेरे में, क्यों भटकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुक्त होकर भी, बंधन गढ़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शरीर नहीं तू, न तू अहंकार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू तो साक्षात् चेतना, तू निराकार है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल नहीं, आज नहीं, अभी जान ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने को देह से, भिन्न मान ले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे ही जानेगा, तू है चैतन्य महान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी क्षण टूटेगा, सारा भ्रम-गुमान।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साधना का सोपान, बाद में आता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान तो बिजली सा, एक क्षण में आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अष्टावक्र बोले - जनक, तू मुक्त ही तो है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इस सत्य को, अभी जानना ही तो है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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33 मिनट पहले

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