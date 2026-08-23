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आत्म-यात्रा

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

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                            जिंदगी के अंत में, समझ ये आई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे सच्चा साथी, खुद की परछाई है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत देखे हैं रिश्ते, बहुत देखे हैं मेले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ में भी देखा, लोग हैं कितने हैं अकेले॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आस-पास के घरों में, बुजुर्गों को देखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संवेदना से उनके, दर्द को समझा है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटा-बेटी ऊँचे पद पर हैं, घर में दौलत सारी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी आँखों में उनकी, एक गहरी लाचारी है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नौकर-चाकर, महल-दुमहला, कोई कमी नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर दो घड़ी पास बैठे, ऐसा कोई नहीं है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी झुकी कमर ने, मुझको आगाह किया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आने वाले कल का, दर्पण साफ दिखा दिया है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी रास्ते से मुझको भी, एक दिन गुजरना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस सच को अब तो, खुल कर स्वीकारना है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे कितने भी लोग हों, जीवन के संग में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम यात्रा तो होती, खुद के ही रंग में॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख-दुख के भँवर में, जब कोई न आएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब अपने भीतर का, दीपक ही जल जाएगा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटा साथ न देगा, बेटी भी दूर होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ तो होगी घर में, पर आत्मा मजबूर होगी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब समझ आएगा, बाहर का साथ क्या है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर की ताकत ही, सच्चा साथ क्या है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए अभी से खुद से, दोस्ती गहरी कर लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मन को अपना, सबसे बड़ा साथी कर लो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया का क्या है, आती-जाती रहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर खुद की आत्मा तो, सदा साथ रहती है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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37 मिनट पहले

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