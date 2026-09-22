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मन की बेड़ियाँ

Jaan Bharat

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                            मन की बेड़ियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये बेड़ियाँ कुछ भी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की गढ़ी परछाइयाँ हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कड़ियाँ जोड़ें, मन को बाँधें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की ही ये परछाइयाँ हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहती हैं— “रुक जा, थम जा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस राह से आगे मत बढ़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे कदमों में बल ही क्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सपने यहीं छोड़ दे।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मानव तो वह कहलाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हर बंधन तोड़ दिखाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदम्य साहस को हथियार बना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बाधा को पीछे छोड़ जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राही अक्सर राहों में ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँटों से घबरा जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह में आए हर पत्थर को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी बेड़ी बतलाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर ज़रा तू सोच तो राही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब साधन राह रोक पाए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके भीतर ज्वाला जलती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब उसके कदम रुक पाए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँचे लक्ष्य माँगते जीवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हौसलों की ऊँची उड़ान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंख नहीं, विश्वास चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी मिले खुला आसमान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथी में अपार है शक्ति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी महावत की मानता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंधन बाहर कम होते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ही मन को बाँधता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू भी अपनी बेड़ी खोल दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की सारी गाँठें खोल दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में पड़ी हर जंजीर को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज ही तोड़ दे—तोड़ दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्य तुझे बुला रहा है, राही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों अब तक तू ठहरा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस राह को खोज रहा तू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह रास्ता तेरे भीतर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठ, अपने कदम बढ़ा राही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर डर को पीछे छोड़ दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल अपनी राह न बना तू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और की राह भी खोल दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की उम्मीद बनकर चल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के सपनों को उड़ान दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू खुद एक दीपक बनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अँधेरे को प्रकाश दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद रख— ये बेड़ियाँ तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के भीतर ही होती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन जिस दिन आज़ाद हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन राहें अपनी होती हैं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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