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पर तुझसे क्या कहे तू तो समय है जो रुक नहीं सकता

Ishu Pundir

Ishu Pundir

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                            समय तू भी पीछे छोड़ गया उस जगह को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ पर हम कभी रहा करते थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या जगह थी वो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ की शाम में गुलशन जैसी बाहर थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ सुबह का सूरज नई उम्मीद लाता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर तुझसे क्या कहे तू तो समय है जो रुक नहीं सकता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे तो जाना ही था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें यू रुलाना ही था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ आये हम भी तेरी तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जगह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि हमें भी तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे संग आना ही था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कभी याद आता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा वो रूप समय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तू भी हमारे साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कुराता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर याद आया तू तो समय है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे तो यू बदलना ही था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश रोक सकते तुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा रुख मोड़ सकते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस समय में जहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से कहते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या समय है
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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