दर्द दिल का पूछता है क्या करूँ

दर्द दिल का पूछता है क्या करूँ

आँख से निकलूँ या लफ़्ज़ों में ढलूँ



इश्क़ ने रस्ता कोई छोड़ा नहीं

कैसे तेरी आशिक़ी में मैं जलूँ



काश आ पाता सलीक़ा जीने का

हो सके शायद सलीक़े से मरुँ



आ गया मौसम तुम्हारे हिज्र का

वास्ते फिर वस्ल के कैसे सजूं



हारना सीखा नहीं हालात से

अपनों ने जो हार दी तो क्या करूँ



चल रहा आगे तू मेरी राह में

तेरे पीछे पीछे ही मैं भी चलूँ



छोड़ देता है तू पल भर में मुझे

तुझको खोने से सनम हर पल डरूँ

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47 मिनट पहले