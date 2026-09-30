सबको छोड़कर तू भी कहीं छिप जा।

सुबह से कब शाम हो गई,

ये पता न चला।

बचपन अचानक बूढ़ा हो गया,

ये भी पता न चला।



रिश्ते-नाते, घर-बार,

दफ़्तर, स्कूल, हाट, बाज़ार,

कहीं गुम हो गए, पता न चला।



ज़िंदगी, तुमको जीने आया था मैं भी,

ये एक बार का ही है,

ये पता न चला।



और अगर पता चल भी जाए तो,

उम्र गुज़री,

तन्ख्वाह आई-गई,

कनस्तर, पीपा कब टकराने लगे,

आवाज़ का पता न चला।



एक सांस चल तो रही है,

एक दुख हंस तो रहा है,

बेशर्मी भी ताने सहती चिढ़ा रहा है।



ऐ ग़म, तू आ,

तेरी फ़िक्र, तू आ,

तेरे कदमों के निशां,

ढूंढते हैं ख़्वाहिशों के निशां,

कुछ बाकी है तो वो भी साथ ला,

सबको छोड़कर तू भी कहीं छिप जा।



ऐ आसमां, तू...

इस बार खुद को ही निगल जा,

इस बार कोई क़यामत ला,

उसी में ही मुझे ले डूबा।

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एक घंटा पहले