पोवारी भाषा व साहित्य सुधार आंदोलन

भावपूर्ण साहित्य आयेव।
आशययुक्त साहित्य आयेव।
सुधारित परिष्कृत साहित्य आयेव।
नवचेतना को कारण भाषा को उत्कर्ष भयेव।।
मधुर - मीठों साहित्य आयेव।
ओजस्वी- तेजस्वी साहित्य आयेव।
सुधारित परिष्कृत साहित्य आयेव।
नवचेतना को कारण भाषा को उत्कर्ष भयेव।।
अलंकृत साहित्य आयेव।
श्रृंगारित साहित्य आयेव ।
सुधारित परिष्कृत साहित्य आयेव ।
नवचेतना को कारण भाषा को उत्कर्ष भयेव।।
आकर्षक साहित्य आयेव ।
ज्ञानवर्धक साहित्य आयेव ।
सुधारित परिष्कृत साहित्य आयेव ।
नवचेतना को कारण भाषा को उत्कर्ष भयेव।।
मातृभाषा को सौंदर्य बढ़ेव।
मातृभाषा को गौरव बढ़ेव।
सुधारित परिष्कृत साहित्य आयेव ।
नवचेतना को कारण भाषा को उत्कर्ष भयेव।।
मातृभाषा की प्रतिष्ठा बढ़ी।
मातृभाषा की पहचान बढ़ी।
सुधारित परिष्कृत साहित्य आयेव ।
नवचेतना को कारण भाषा को उत्कर्ष भयेव।।
रोचक पोवारी साहित्य आयेव ।
आकर्षक पोवारी साहित्य आयेव।
सुधारित परिष्कृत साहित्य आयेव ।
नवचेतना को कारण भाषा को उत्कर्ष भयेव।।
- ओ सी पटले
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एक घंटा पहले
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