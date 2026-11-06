पोवारी भाषा मा सुधार की आवश्यकता

मातृभाषा पोवारी को

लिखित साहित्य को इतिहास नवो से।

पोवारी भाषा मा,

सुधार को विचार भी नवो- नवो से।।



मातृभाषा पोवारी

एक दुर्लक्षित अविकसित भाषा से।

भाषा विकसित करन साती,

भाषा मा सुधार की आवश्यकता से।।



भाषा मा सुधार लक

धारावाहिक पोवारी लिखनो संभव होये।

भाषा मा सुधार लक,

सुंदर साहित्य को सृजन संभव होये।।



भाषा मा सुधार लक

पोवारी भाषा एक विकसित भाषा बने।

भाषा मा सुधार लक,

पोवारी साहित्य ला नवी प्रतिष्ठा मिले।।



भाषा मा सुधार लक

हिन्दी को आंगन मा पोवारी ला प्रवेश मिले।

हिन्दी जगत को सान्निध्य मा,

पोवारी साहित्य को उत्कर्ष की राह खुलें।।



मातृभाषा मा सुधार लक

मातृभाषा पोवारी को उत्कर्ष संभव होये।

मातृभाषा मा सुधार लक,

पोवारी साहित्य को उत्कर्ष संभव होये।।



भाषा सुधार को आवाहन मा

लेखक को अनुभव पर अधिष्ठित कथन से।

पोवारी साहित्यिकों ला,

पोवारी भाषा मा सुधार को एक निवेदन से।।



-ओ सी पटले

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54 मिनट पहले