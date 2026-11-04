पोवारी भाषा : एक गीत, एक संगीत से

मातृभाषा पोवारी

पोवारी संस्कृति को अनमोल गीत है।

मातृभाषा पोवारी,

सनातनी संस्कारों मा ढलेव संगीत से।।



मातृभाषा पोवारी

पोवारी संस्कृति सीन जोड़ देसे।

मातृभाषा पोवारी,

सनातन संस्कृति सीन जोड़ देसे।।



मातृभाषा पोवारी

पूर्वजों को संस्कारों मा ढाल देसे।

मातृभाषा पोवारी,

सनातनी संस्कारों मा ढाल देसे।।



मातृभाषा पोवारी

मन मा संस्कृति को प्रेम घोल देसे।

मातृभाषा पोवारी,

स्वजनों ला आपस मा जोड़ देसे।।



मातृभाषा नवीन पीढ़ी ला

समाज को प्रति प्रेम की भावना देसे।

मातृभाषा पोवारी,

स्वजनों को प्रति गहण संवेदना देसे।।



मातृभाषा पोवारी

जीवन ला समाज को किनारा देसे।

मातृभाषा पोवारी,

समाज ला एकता की छत्रछाया देसे।।



मातृभाषा पोवारी

नवीन पीढ़ी ला जड़ों सीन जोड़ देसे।

अना सनातनी संस्कार देयके,

राष्ट्रीय एकता को दिशा मा मोड़ देसे।।



मातृभाषा पोवारी

पोवारी संस्कृति को सुंदर गज़रा से।

अना साहित्य सम्मेलन,

पूरों समाज साती दिवारी दसरा से।।



-ओ सी पटले

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43 मिनट पहले