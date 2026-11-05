प्रमाण पोवारी भाषा की आवश्यकता

पोवारी भाषा मा सेती,

अलग-अलग लहज़ा।

मातृभाषा को उत्कर्ष मा,

या से सबसे मोठी बाधा।।



पोवारी से अविकसित भाषा।

भाषा मा सुधार करनो से आता।

भाषा का सेती अलग-अलग लहज़ा,

भाषा को उत्कर्ष मा या से मोठी बाधा।।



भाषा मा सुधार करनो से आता।

भाषा ला परिष्कृत करनो से आता।

भाषा का सेती अलग-अलग लहज़ा,

भाषा को उत्कर्ष मा या से मोठी बाधा।।



साहित्य मा होना व्याकरण सम्मत भाषा।

भाषा को उत्कर्ष साती होना प्रमाण भाषा।

भाषा का सेती अलग-अलग लहज़ा,

भाषा को उत्कर्ष मा या से मोठी बाधा।।



प्रमाण पोवारी भाषा बनावनो से आता।

पोवारी भाषा को उत्कर्ष करनो से आता।

भाषा का सेती अलग-अलग लहज़ा,

भाषा को उत्कर्ष मा या से मोठी बाधा।।



विचारपूर्वक भाषा मा सुधार करबीन।

दृढ़तापूर्वक भाषा ला परिष्कृत करबीन।

पोवारी भाषा को उत्कर्ष को मार्ग की,

निष्ठापूर्वक दूर करबीन आम्हीं हर बाधा।।



प्रयत्नों लक पोवारी बने प्रमाण भाषा।

दृढ़ इच्छाशक्ति ला बने प्रमाण भाषा।

पोवारी भाषा को उत्कर्ष को मार्ग की,

निष्ठापूर्वक दूर करबीन आम्हीं हर बाधा।।



-ओ सी पटले

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले