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प्रमाण पोवारी भाषा की आवश्यकता

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                            पोवारी भाषा मा सेती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलग-अलग लहज़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मातृभाषा को उत्कर्ष मा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या से सबसे मोठी बाधा।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोवारी से अविकसित भाषा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा मा सुधार करनो से आता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा का सेती अलग-अलग लहज़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा को उत्कर्ष मा या से मोठी बाधा।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा मा सुधार करनो से आता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा ला परिष्कृत करनो से आता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा का सेती अलग-अलग लहज़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा को उत्कर्ष मा या से मोठी बाधा।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहित्य मा होना व्याकरण सम्मत भाषा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा को उत्कर्ष साती होना प्रमाण भाषा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा का सेती अलग-अलग लहज़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा को उत्कर्ष मा या से मोठी बाधा।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रमाण पोवारी भाषा बनावनो से आता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोवारी भाषा को उत्कर्ष करनो से आता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा का सेती अलग-अलग लहज़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा को उत्कर्ष मा या से मोठी बाधा।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचारपूर्वक भाषा मा सुधार करबीन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृढ़तापूर्वक भाषा ला परिष्कृत करबीन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोवारी भाषा को उत्कर्ष को मार्ग की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निष्ठापूर्वक दूर करबीन आम्हीं हर बाधा।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रयत्नों लक पोवारी बने प्रमाण भाषा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृढ़ इच्छाशक्ति ला बने प्रमाण भाषा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोवारी भाषा को उत्कर्ष को मार्ग की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निष्ठापूर्वक दूर करबीन आम्हीं हर बाधा।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-ओ सी पटले
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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