लोकवार्ता : पोवारी भाषा

मातृभाषा पोवारी की
वार्ता संसार मा फैली।
अना पोवारी भाषा की,
चर्चा गली -गली चली।।
साहित्यिकों की लेखनी लक
पोवारी की वार्ता संसार मा फैली।
कलाकारों की वाणी लक,
पोवारी की चर्चा गली-गली चली।।
मातृभाषा पोवारी मा
सुधार की वार्ता संसार मा फैली।
कलाकारों की वाणी लक,
सुधार की चर्चा गली-गली चली।।
मातृभाषा पोवारी को
परिष्कार की वार्ता संसार मा फैली।
कलाकारों की वाणी लक,
परिष्कार की चर्चा गली-गली चली।।
मातृभाषा पोवारी को
उत्कर्ष की वार्ता संसार मा फैली।
कलाकारों की वाणी लक,
उत्कर्ष की चर्चा गली-गली चली।।
सुधार, परिष्कार को कारण
हिन्दी को आंगन मा प्रतिष्ठा मिली।
कलाकारों की वाणी लक,
प्रतिष्ठा की चर्चा गली-गली चली।।
नवीन पोवारी साहित्य ला
अमर उजाला मा प्रतिष्ठा मिली।
कलाकारों की वाणी लक,
प्रतिष्ठा की चर्चा गली गली चली।।
-ओ सी पटले
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1 hour ago
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