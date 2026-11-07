लोकवार्ता : पोवारी भाषा

मातृभाषा पोवारी की

वार्ता संसार मा फैली।

अना पोवारी भाषा की,

चर्चा गली -गली चली।।



साहित्यिकों की लेखनी लक

पोवारी की वार्ता संसार मा फैली।

कलाकारों की वाणी लक,

पोवारी की चर्चा गली-गली चली।।



मातृभाषा पोवारी मा

सुधार की वार्ता संसार मा फैली।

कलाकारों की वाणी लक,

सुधार की चर्चा गली-गली चली।।



मातृभाषा पोवारी को

परिष्कार की वार्ता संसार मा फैली।

कलाकारों की वाणी लक,

परिष्कार की चर्चा गली-गली चली।।



मातृभाषा पोवारी को

उत्कर्ष की वार्ता संसार मा फैली।

कलाकारों की वाणी लक,

उत्कर्ष की चर्चा गली-गली चली।।



सुधार, परिष्कार को कारण

हिन्दी को आंगन मा प्रतिष्ठा मिली।

कलाकारों की वाणी लक,

प्रतिष्ठा की चर्चा गली-गली चली।।



नवीन पोवारी साहित्य ला

अमर उजाला मा प्रतिष्ठा मिली।

कलाकारों की वाणी लक,

प्रतिष्ठा की चर्चा गली गली चली।।



-ओ सी पटले

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1 hour ago