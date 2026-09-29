हां ! हिन्दू हैं हम अविचल सनातनी

संस्कृति हैं हमारी सनातनी।

संस्कार हमारे हैं सनातनी।

हम पूजक हैं सृष्टि के कण -कण के,

हां! हिन्दू हैं हम अविचल सनातनी।।



धर्म धारा हमारी सनातनी।

जीवन धारा हमारी सनातनी।

हम पूजक हैं सृष्टि के कण- कण के,

हां! हिन्दू हैं हम अविचल सनातनी।।



प्रभु श्रीराम हमारे सनातनी।

शिव शंकर भोले हमारे सनातनी।

हम पूजक हैं सृष्टि के कण- कण के,

हां! हिन्दू हैं हम अविचल सनातनी।।



कृष्ण कन्हैया हमारे सनातनी।

उपासक हैं शक्ति के सनातनी।

हम पूजक है सृष्टि के कण- कण के,

हां! हिन्दू हैं हम अविचल सनातनी।।



जीवन दर्शन हमारा सनातनी।

जीवनशैली हमारी सनातनी।

हम पूजक है सृष्टि के कण- कण के

हां! हिन्दू हैं हम अविचल सनातनी।।



संघर्ष के बल पर रह पाये सनातनी।

पुरुषार्थ के बल पर रह पाये सनातनी।

हम पूजक हैं सृष्टि के कण- कण के,

हां! हिन्दू हैं हम अविचल सनातनी।।



हमने सहिष्णुता की नीति अपनायी।

वसुधैव कुटुम्बकम् की नीति अपनायी।

हम पूजक हैं सृष्टि के कण- कण के,

हां! हिन्दू हैं हम अविचल सनातनी।।



-ओ सी पटले

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40 minutes ago