संस्कृति हैं हमारी सनातनी।
संस्कार हमारे हैं सनातनी।
हम पूजक हैं सृष्टि के कण -कण के,
हां! हिन्दू हैं हम अविचल सनातनी।।
धर्म धारा हमारी सनातनी।
जीवन धारा हमारी सनातनी।
हम पूजक हैं सृष्टि के कण- कण के,
हां! हिन्दू हैं हम अविचल सनातनी।।
प्रभु श्रीराम हमारे सनातनी।
शिव शंकर भोले हमारे सनातनी।
हम पूजक हैं सृष्टि के कण- कण के,
हां! हिन्दू हैं हम अविचल सनातनी।।
कृष्ण कन्हैया हमारे सनातनी।
उपासक हैं शक्ति के सनातनी।
हम पूजक है सृष्टि के कण- कण के,
हां! हिन्दू हैं हम अविचल सनातनी।।
जीवन दर्शन हमारा सनातनी।
जीवनशैली हमारी सनातनी।
हम पूजक है सृष्टि के कण- कण के
हां! हिन्दू हैं हम अविचल सनातनी।।
संघर्ष के बल पर रह पाये सनातनी।
पुरुषार्थ के बल पर रह पाये सनातनी।
हम पूजक हैं सृष्टि के कण- कण के,
हां! हिन्दू हैं हम अविचल सनातनी।।
हमने सहिष्णुता की नीति अपनायी।
वसुधैव कुटुम्बकम् की नीति अपनायी।
हम पूजक हैं सृष्टि के कण- कण के,
हां! हिन्दू हैं हम अविचल सनातनी।।
-ओ सी पटले
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