॥ श्री कारकोट नागदेव पंच महाकालेश्वर स्तोत्रम् ॥
|| नागेंद्र नागेंद्रम् ||
|| पड़रा नरेशम् ||
|| कारकोट कन्दम् ||
|| हतपाप वृन्दम् ||
|| नागेश ना ना ||
|| भक्ताभय नाथम् ||
|| श्री कारकोटेशम् ||
|| शरणं प्रपद्ये ॥
|| सर्पेश सर्पम् ||
|| गरलापहारम् ||
|| कल्याण रूपम् ||
|| करुणारसार्द्रम् ||
|| भक्तैक बंधुम् ||
|| भवताप हारम् ||
|| श्री कारकोटेशम् ||
|| शरणं प्रपद्ये ॥
|| दिव्यास्त्र धारम् ||
|| विषदोष नाशम् ||
|| कैलास वासं ||
|| शिवकंठ भूषम् ||
|| लोकैक पूज्यम् ||
|| नवनाग श्रेष्ठम् ||
|| श्री कारकोटेशम् ||
|| शरणं प्रपद्ये ॥
— हरि ओम सोनू
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एक घंटा पहले
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