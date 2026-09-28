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पावस की हो रही विदाई

हरिदयाल तिवारी

हरिदयाल तिवारी

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                            पावस की हो रही विदाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरस शरद की सुखद अवाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घाट-बाट फिर से सुघरेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कीचड़ अब ना कहीं मिलेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल नभ से छँट जाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीले अंबर मन भाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुली धरा पर धूप खिलेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरियाली फिर से निखरेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियाँ निर्मल नीर बहाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमल-कली फिर मुस्काएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंद पवन जब तन सहलाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में नई उमंग जगाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धान की बाली गीत सुनाये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीत हमारे मन को भाये।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धान खेत से घर आएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच-सोच कर मन हर्षाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शरद चाँदनी रात सजाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ में तारे मिल कर गाएं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओस-बूँद मोती सा चमके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरा का रूप निखर कर दमके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पावस तुम अब विदा हो जाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शरद, मधुर मुस्कान लुटाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई ऋतु खुशियाँ ले आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मन में उल्लास जगाए।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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