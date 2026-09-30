ऊंचे मचान सा हूं

न ढलता

सूरज हूं

न ढलान पर हूँ

तूफान की शक्ल

लिए उड़ान

पर हूँ।

मंजिले हासिल

है

आसमान पर हूंँ।

गुब्बारे वाले ने

कहा था

गुब्बारे से उड़

सकते हो

अब तो पक्षियों

से तेज

उड़ता हूँ

विमान पर

हूँ।

फेनिल लहरों

से लड़कर

लगा किनारे

नहीं खत्म होगा

ईंधन

हौसले के इंजन

का

कुछ तीर और

कमान सा हूँ।

हथियारों की

होड़ में

निकल गया

आगे

मजबूत है

सुरक्षा कवच

सँपेरे वाला

नहीं मदारियों वाला

नहीं

बीन बजाने वाला

नहीं

लौट आया हूंँ

मंगल ग्रह से

सजा हूँ नई

तकनीक से

ऊंचे मचान

सा हूँ।



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एक घंटा पहले