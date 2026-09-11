तान्हा पोला

तान्हा पोला का स्वरूप एवं परंपरा

तान्हा पोला आ गया, हर बालक हरषाए।

काठ-बैल सज्जित करें, मन में चाव समाए॥

मन में चाव समाए, सजाते नंदी झूला।

मोती घुँघरू बाँध, न कोई पूजन भूला॥

कह 'गोकुल' कविराय, विदर्भ बीच रस घोला।

घर-घर घूमें बाल, मनाते तान्हा पोला॥



पूजन, बोजारा और उत्सव का आनंद

तान्हा पोला शाम को, सजे गली-चौपाल।

तोरण बाँधे प्रेम से, पूजें नंदी बाल॥

पूजें नंदी बाल, बटे प्रसाद फिर सारा।

घर-घर जाकर बाल, माँगते है बोजारा ॥

कह 'गोकुल' कविराय, नाम लेकर शिव भोला।

'फूटा पोला' बोल, मनाते तान्हा पोला॥



उपसंहार एवं सांस्कृतिक संस्कार

तान्हा पोला पर्व यह, देता सुंदर सीख।

कृषि-संस्कृति के बीज की, मन में रोपे लीख॥

मन में रोपे लीख, सीख पशु-सेवा पावें।

धरती और किसान, मान उर बीच बसावें॥

कह 'गोकुल' कविराय, नन्हें हाथों रस घोला।

पीढ़ी दर यह शान, रहे नित तान्हा पोला॥

- गोवर्धन बिसेन 'गोकुल'



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32 मिनट पहले