नागरिक के लिए भौगोलिक व ऐतिहासिक भी है।।

त्यौहारों में होती है सबसे महान दीवाली,

महंगी होती है पर होती है सबसे मतवाली।

घर-द्वार, खेत-खलिहान और बाड़ी-झाड़ी;

दीवाली लाती है सबमें उमंग व खुशहाली।।

दीवाली धार्मिक भी है व सामाजिक भी है,

पर्यावरण के लिए दीवाली वैज्ञानिक भी है।

दीवाली मनुष्य की पारिवारिक आवश्यकता है;

नागरिक के लिए भौगोलिक व ऐतिहासिक भी है।।

दीवाली पर्व है धूम-धड़ाके का,

फूलझड़ी और बम-पटाखे का।

'गिरिजा' कहे दीवाली की महत्ता है;

विजय पाना अंधियारे पर उजियारे का।।

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एक घंटा पहले