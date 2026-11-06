तो कभी जिंदगी खुद को पहचानना सिखाती है।

न कोई वादा था, न कोई इरादा था,

न दिल में मोहब्बत का कोई ज्यादा था।

बस जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी,

और किस्मत किसी नई कहानी को बुन रही थी।



एक दिन अचानक दो राहें मिलीं,

खामोश निगाहों में कुछ बातें खिलीं।

न जाने कैसी वह पहली मुलाकात थी,

जैसे बरसों से दिल को किसी की तलाश थी।



गौरव की दुनिया में सोनाली का आना,

जैसे सूखे हुए बाग में फूलों का खिल जाना।

बातों का सिलसिला धीरे-धीरे बढ़ता गया,

एक अनजान रिश्ता दिल के करीब आता गया।



न दिन का पता था, न रातों का हिसाब,

बातों में गुजर जाता था पूरा एक ख्वाब।

कभी हँसी, कभी रूठना, कभी मनाना,

एक-दूसरे की छोटी बातों को याद रखना।



द्वितीय अध्याय - मोहब्बत का एहसास



धीरे-धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगी,

दोनों की दुनिया एक-दूसरे से सजने लगी।

सोनाली की मुस्कान गौरव की खुशी बन गई,

और गौरव की बातें सोनाली की आदत बन गईं।



कभी चाँद को देखकर बातें होती थीं,

कभी तारों के नीचे मुलाकातें होती थीं।

कभी भविष्य के सपने सजाए जाते थे,

कभी साथ चलने के वादे दोहराए जाते थे।



न महलों की चाहत, न दौलत की फरमाइश,

बस एक-दूसरे के साथ की थी ख्वाहिश।

उनके लिए मोहब्बत का अर्थ खास था,

एक-दूसरे पर विश्वास ही सबसे बड़ा एहसास था।



तृतीय अध्याय - रिश्ते में आई दरार



लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा कहाँ रहता है,

हर मुस्कुराता चेहरा अंदर से खुश कहाँ रहता है।

कभी छोटी-सी बात बड़ी बन जाती है,

कभी चुप्पी रिश्तों में दीवार बन जाती है।



जहाँ पहले घंटों बातें हुआ करती थीं,

वहाँ अब कुछ मिनटों में रातें गुजरती थीं।

जहाँ हर बात पर मुस्कान मिलती थी,

वहाँ अब हर बात पर नाराजगी मिलती थी।



न जाने किस बात ने दूरी बढ़ा दी,

किस गलतफहमी ने राहें जुदा कर दीं।

कुछ बातें कही गईं, कुछ दिल में रह गईं,

कुछ शिकायतें थीं जो कभी पूरी न कह गईं।



गौरव अपनी बात समझाना चाहता था,

सोनाली के मन का दर्द जानना चाहता था।

लेकिन कभी शब्द साथ नहीं देते थे,

कभी अपने ही लोग जवाब नहीं देते थे।



चतुर्थ अध्याय - खामोशी का दर्द



कभी जो नाम सुनकर चेहरा खिल जाता था,

आज वही नाम दिल को सोच में डाल जाता था।

कभी संदेश का इंतजार खुशी देता था,

आज वही इंतजार कई सवाल दे जाता था।



न सोनाली पूरी तरह अपनी बात कह पाई,

न गौरव अपने दिल की हर बात समझा पाया।

दोनों के बीच कुछ अनकही बातें थीं,

जो शायद उस समय समझना जरूरी थीं।



रिश्ता केवल मिलने से नहीं चलता,

यह विश्वास और समझदारी से पलता।

जहाँ अहंकार और गलतफहमी जगह बना लेते हैं,

वहाँ अच्छे रिश्ते भी धीरे-धीरे थक जाते हैं।



पंचम अध्याय - गौरव की कलम से सोनाली के नाम



सोनाली, तुम्हें याद करना मेरी कहानी का हिस्सा है,

तुमसे जुड़ा हर पल एक पुराना किस्सा है।

मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ सही था,

पर जो भी था, मेरे दिल के करीब था।



तुम्हारी खुशी की दुआ आज भी रहेगी,

तुम्हारी याद कहीं न कहीं साथ चलेगी।

मगर अब यह समझना भी जरूरी है,

कि जिंदगी में अपनी पहचान बनाना भी जरूरी है।



तुम जहाँ रहो, खुशियों के फूल खिलें,

तुम्हारे रास्तों में सफलता के दीप जलें।

कभी हमारी कहानी याद आ जाए अगर,

तो समझना कोई था जो तुम्हारी खुशी चाहता था।



षष्ठम अध्याय - जिंदगी का सफर



जिंदगी केवल मोहब्बत का नाम नहीं,

हर कहानी का अंत एक मुकाम नहीं।

कभी अपनों से मिलना सिखाती है,

कभी अपनों से बिछड़ना समझाती है।



कभी सफलता की ऊँचाइयाँ दिखाती है,

कभी संघर्ष की राहों पर चलाती है।

कभी अपने सपनों को पूरा करना पड़ता है,

कभी मुस्कुराकर अपना दर्द छिपाना पड़ता है।



गौरव ने भी अब यह ठान लिया,

अपने अधूरे सपनों को पहचान लिया।

अब कलम उसकी पहचान बनेगी,

उसकी मेहनत ही उसकी उड़ान बनेगी।



वह किसी से नफरत नहीं करेगा,

बीती बातों पर खुद को कमजोर नहीं करेगा।

जो मिला, उसे जिंदगी का अनुभव मानेगा,

जो छूट गया, उसे वक्त के हवाले करेगा।



सप्तम अध्याय - समय का संदेश



समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं,

बीता हुआ कल दोबारा लौटता नहीं।

कुछ लोग जिंदगी में सबक बनकर आते हैं,

कुछ लोग यादों में रहकर बहुत कुछ सिखाते हैं।



मोहब्बत करना कोई गलती नहीं होती,

लेकिन हर मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती।

कुछ रिश्ते मंजिल तक पहुँच जाते हैं,

कुछ रास्तों में ही याद बन जाते हैं।



न सोनाली को दोषी ठहराना है,

न गौरव को हर बात में सही बताना है।

दोनों की अपनी-अपनी कहानी होगी,

दोनों की अपनी कोई मजबूरी रही होगी।



अंतिम अध्याय - एक नई सुबह



अब न कोई शिकायत, न कोई सवाल रहेगा,

बस जिंदगी का अपना नया ख्याल रहेगा।

कलम चलेगी तो नई कहानी लिखेगी,

मेहनत की रोशनी हर अंधेरे को मिटाएगी।



जो बीत गया, वह इतिहास बन गया,

जो आने वाला है, वह नया विश्वास बन गया।

गौरव की कहानी अभी खत्म नहीं हुई,

उसकी जिंदगी की सुबह अभी कम नहीं हुई।



सोनाली अपनी दुनिया में खुश रहे,

उसके जीवन में हर दिन नया उजाला रहे।

और गौरव अपने सपनों को सच करता जाए,

अपनी मेहनत से एक नई पहचान बनाए।



क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल यही है,

हर बिछड़ना जिंदगी का अंत नहीं है।

कभी मोहब्बत हमें जीना सिखाती है,

तो कभी जिंदगी खुद को पहचानना सिखाती है।





- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

52 minutes ago