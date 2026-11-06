इस जनम की अधूरी कहानी को अगले जनम में पूरा करूँगा...

मेरा अंतिम पत्र



''कल शायद मैं मा रहूँ इस दुनिया में,

पर मेरे दिल की बात सुन लेना...

जो सपने अधूरे रह गए हैं मेरे,

उनको तुम पूरा कर लेना...



तुम खुश रहना, मुस्कुराती रहना,

यही मेरी आखिरी ख्वाहिश हैं,

मेरे बिना भी तुम मुस्कुरा सको,

यही तो मेरी सच्ची चाहत हैं...



कभी यादों मैं आऊँ तो आँसू मत बहाना,

मुझे याद करके कमजोर मत होना,

मैं दूर हूँ लेकिन दिल से हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा,

ये वादा है मेरा...



अगर फिर जन्म मिले मुझे,

तो फिर से तुमसे ही प्यार करूँगा,

इस जनम की अधूरी कहानी को अगले जनम में पूरा करूँगा...



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48 मिनट पहले