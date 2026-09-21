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भीख मांगते भिखारी बनकर

Gajendra charan

Gajendra charan

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                            उसने अपने हृदय की आग से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चूल्हा जलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाना पकाया और खिलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अंतर्मन की जलन से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही ख्वाब जला डाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और औलाद को पाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोटी सेकते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पोर भी सेक डाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंखों में भविष्य की चिंता का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुंआ बसाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर भी घर बसाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक घर छोड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरा बसाने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों ने उसे छुड़वाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे जलाने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवित्रता का ठेका थमाया गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमबख्त इसका भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फायदा उठाया गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जला दी गई जिंदा पवित्रता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्मी का जनाजा उठाया गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्त्रियों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गालियां भी ली अपने पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई नहीं कहता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा बाप तेरा भाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्त्रियों ने तब भी रखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सुहाग को सिर पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गले में, हाथों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां पूरे शरीर पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखता हूं एक मां को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीख मांगते भिखारी बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचता हूं क्या कमाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मर्द बनकर।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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