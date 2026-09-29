रूह छलनी कर रहे हैं देश की

रहबरों की सोच कैसी हो गई

कितनी नफरत है इन्हें इस्लाम से



रूह छलनी कर रहे हैं देश की

बाट कर लोगो को धर्मों के नाम से





- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले