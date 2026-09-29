जिसके सदके में बने दोनों जहां

जिसके सदके में बने दोनों जहां

है इन्हें नफरत उन्हीं के नाम से



रहबरों की सोच कैसी हो गई

कितनी नफरत है इन्हें इस्लाम से





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एक घंटा पहले