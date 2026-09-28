मंदिर हो या मस्जिद यह आस्था के केंद्र हैं

खुद को खुदा समझते हैं नेता ही हर घड़ी

खिलवाड़ आस्था से करते हैं हर घड़ी



मंदिर हो या मस्जिद यह आस्था के केंद्र हैं

मजहब के नाम पर घर जलते हैं हर घड़ी



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50 मिनट पहले