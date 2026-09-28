तन्हां सफर का मजा भी खूब जाlनता हूं मैं

आईनो खुद पे ना इतना इतराओ

वक्त की गर्दिश है क्या जानता हूं मैं



साथ छोड़ा रफ़्ता रफ़्ता सब रफीको ने

तन्हा सफर का मजा भी खूब जाlनता हूं मैं





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एक घंटा पहले