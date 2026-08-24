मुस्किल में हूँ मैं

मुस्किल में हूँ मैं मगर समझाना मुश्किल है

हाल ऐ दिल ये तुमको बताना मुश्किल है

ख़ुद तुम ही महसूस कर लो मेरे हालात

मेरे दिल का तो हलफनामा ही मुश्किल है

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एक घंटा पहले