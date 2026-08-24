आँखें भरोसा कर रही हैं

आँखें भरोसा कर रही हैं

मगर दिल तहक़ीक़ात में है

यकीन किस पर करूँ

मुश्किल इस बात में है

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एक घंटा पहले