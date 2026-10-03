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" जाम ही जाम "

DrPradeep Gupta

DrPradeep Gupta

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                            " जाम ही जाम "
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारों ओर लगा है जाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुका हुआ है सारा काम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़क पर गाड़ियों की कतार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कोई है बड़ा लाचार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोले कोई—“जल्दी जाना है”,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बोले—“देर हो जाना है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हॉर्न बजें सुबह से शाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई! चारों ओर लगा है जाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर से निकले लेकर काम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते में मिल गया जाम तमाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बस और पीछे कार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीच में फँसा स्कूटर सवार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हॉर्न बजा-बजा थक जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाड़ी फिर भी आगे न जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दफ्तर छूटा, छूटी ट्रेन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिला नही हमे कही भी ठौर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे पर दिखने लगा परेशानी का दौर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंजिल पास, मगर बेकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाम ने कर दिया इंतजार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ट्रैफिक वाला हाथ उठाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको धीरे-धीरे समझाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“भाई, धीरज थोड़ा धरना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हॉर्न बजाकर क्या है करना?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बोले—“मेरी गलती नहीं”,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजा बोले—“मेरी गलती नहीं।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके अपने-अपने काम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसके कारण लगा ये जाम?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहस हुई और बढ़ा बवाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाम बना है मजेदार सवाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम हुई तो बदला नाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिलासों में सजने लगा जाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बोला—“आज है आराम”,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजा बोला—“भर दो जाम।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहला जाम गया मुस्काकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजा पहुँचा लड़खड़ाकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीसरे ने जब खोला ज्ञान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबने पकड़े अपने कान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घरवाली बोली—“बस भी करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल फिर सड़क का जाम भरो!”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़क का जाम करे परेशान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिलास का जाम करे हैरान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक में गाड़ी रुकती जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजे में हाथ पैर डगमगाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक में देर से पहुँचे धाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजे में भूलें अपना नाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों का है अपना काम—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सड़क पर, दूजा गिलास में जाम l
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाम जिंदगी में आते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुककर फिर चलना सिखलाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुश्किल में भी रखना धीर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसकर रहना सदा गंभीर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ता चाहे हो बदनाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसते-हँसते काटो जाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़क खुले या बीते शाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन चलता रहे अविराम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही जिंदगी का है पैगाम—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते में आए लाखों जाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कुराकर चलते रहो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत रुकने दो जीवन का काम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-प्रदीप बाबू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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