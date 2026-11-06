ताकि उस बढ़ते रथ का पहिया, मुझ पर रुक जाए मजबूर!

मेरे ही कंधों के सहारे, गढ़ी थीं उसने सीढ़ियाँ,

चढ़ता गया वो पाँव रखकर, पाकर नई ऊँचाइयाँ।



आर्थिक चमक और शोहरत की, उस फरेबी उड़ान में,

छोड़ गया वो पीछे मुझको, अपनी ही पहचान में।



जब रोक न पाया मैं उसके, इन क्षुद्र और स्वार्थी इरादों को,

तो मैंने खुद ही तोड़ दिया, अपने इस नाज़ुक वजूद को।



खुद को अड़चन ऐसा बनाया, हर पायदान को भेद दिया,

उसके आगे बढ़ने का हर, कृत्रिम रस्ता रोक लिया।



अब खड़ा है वो उस मुकाम पर, जहाँ से आगे राह नहीं,

सोचे कि अब अगला कदम वो, रखे तो आखिर कहाँ कहीं?



जिस सीढ़ी के बल पर पहुँचा, वो सीढ़ी अब टूटी है,

उसके पैरों के नीचे अब, कोई आधार बचा नहीं।



जब रोक न सका दुनिया को, और कोई चारा न सूझा,

तो मैंने खुद को मिटा दिया, जब धीरज मेरा भी छूटा।



हाँ, चुनी मैंने आत्म-क्षति, खुद को कर डाला चूर-चूर,

ताकि उस बढ़ते रथ का पहिया, मुझ पर रुक जाए मजबूर!

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53 मिनट पहले